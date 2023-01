Lastwagenfahrer mit 3,8 Promille unterwegs

Mit einem Atemalkoholwert von 3,8 Promille ist ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 7 in Unterfranken unterwegs gewesen. Die Polizei kontrollierte den 35-Jährigen am Samstagabend an der Rastanlage Riedener Wald nahe Hausen bei Würzburg. Der Mann konnte auch keinen Führerschein vorlegen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ihn erwartet den Angaben nach nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

