Lastwagenfahrer fällt in Sekundenschlaf: Landet in Böschung

Ein Lastwagenfahrer ist am Steuer kurz eingeschlafen und auf der Autobahn 93 in Oberbayern von der Fahrbahn abgekommen. Der Sattelzug durchbrach in der Nacht zu Mittwoch bei Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen) zunächst die Leitplanke und kippte dann auf einer Böschung um, wie die Polizei mitteilte. Der 53 Jahre alte Fahrer konnte sich den Angaben zufolge selbst aus dem Führerhaus befreien und blieb unverletzt. Unfallursache war laut Polizei ein Sekundenschlaf des Mannes wegen Übermüdung.

Durch den Aufprall wurde der Tank der Zugmaschine aufgerissen und mehrere Hundert Liter Kraftstoff verteilten sich an der Unfallstelle. Während der Bergungsarbeiten war die A93 in Fahrtrichtung Holledau mehr als fünf Stunden komplett gesperrt.

