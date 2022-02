Lastwagenfahrer fährt mit zwei Promille auf A70

Ein Lastwagenfahrer ist mit zwei Promille Alkoholwert im Blut auf der Autobahn 70 in Unterfranken unterwegs gewesen. Weil er Schlangenlinien fuhr, sei er einem Autofahrer aufgefallen, teilte die Polizei am Freitag mit. Außerdem habe er bei der Fahrt nahe Grettstadt (Landkreis Schweinfurt) am Freitagmorgen mehrmals eine Seitenplanke touchiert. Nach einer Kontrolle samt Alkoholtest musste der Mann seine Fahrt abbrechen.

