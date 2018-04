Lastwagen verunglückt: A8 stundenlang gesperrt

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau von der Fahrbahn abgekommen und hat in der Nacht zum Freitag eine stundenlange Sperrung der A8 in Richtung München verursacht. Der Fahrer streifte mit seinem Gefährt über mehrere Hundert Meter die Leitplanke, bis er zum Stehen kam, wie die Polizei mitteilte. Zur Bergung des mit Gefahrgut beladenen Anhängers wurden alle Fahrbahnen in Richtung München und zwei in Richtung Stuttgart gesperrt. Die Sperrung sollte bis mindestens 7 Uhr andauern. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.