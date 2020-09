Ein Lastwagen hat in Neuenmarkt (Landkreis Kulmbach) rund 100 Kisten Bier verloren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 40-jährige Fahrer seine Ladung nicht ausreichend gesichert. Der Lastwagen war am Freitag im Stadtgebiet unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve die Kisten verlor. Den 40-Jährigen erwarte nun eine Anzeige. Die Straße musste gereinigt werden und blieb für eine Stunde einseitig gesperrt.