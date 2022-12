Lastwagen überrollt 78-Jährige auf Parkplatz: Tot

Eine Frau ist auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Oberfranken von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben. Die 78-Jährige sei am Freitag mit ihrem Rollator über den Parkplatz in Seßlach (Landkreis Coburg) gegangen, als sie frontal von dem Lastwagen erfasst worden sei. Sie starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Der 45 Jahre alte Fahrer des Lastwagens sei zunächst weitergefahren, dann aber von der Polizei an den Unfallort zurückgeholt worden. Ob er den Unfall bemerkt hatte, war am Freitag zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:221202-99-756158/3