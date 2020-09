Lastwagen stürzen Böschung hinab: Fahrer schwer verletzt

Vor 19 Jahren erschütterte der Anschlag auf das World Trade Center in New York City die Welt. Seither verdecken zahlreiche Ereignisse der vergangenen Jahre die Erinnerung an die Terrorattacke, bei der rund 3000 Menschen getötet wurden. Yvonne Arnold, die in Langenenslingen aufwuchs und in Riedlingen zur Schule ging, vergaß nichts.

Sie kam dort mit dem Leben davon. Die 46-jährige Filmproduzentin erzählte SZ-Redakteur Kai Schlichtermann, wie sie den 11.