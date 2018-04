Lastwagen rammt Auto: Beifahrerin stirbt

Auf der Bundesstraße 12 in Oberbayern ist nach einer Kollision mit einem Lastwagen eine 49-jährige Beifahrerin ums Leben gekommen. Die 49 Jahre alte Frau war am Samstag mit der 61-jährigen Fahrerin auf einer Kreisstraße in Reichertsheim (Landkreis Mühldorf am Inn) unterwegs und wollte auf die Bundesstraße 12 abbiegen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei übersah die Fahrerin einen Lastwagen, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und das Auto der 61-Jährigen rammte. Die 49 Jahre alte Beifahrerin starb, die Fahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und schwebte nach Angaben der Polizei von Sonntag in Lebensgefahr.