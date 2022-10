Lastwagen mit Lithium-Ionen-Akkus auf A6 in Brand

Auf der A6 in Mittelfranken ist ein Sattelzug mit Fässern voll Lithium-Ionen-Akkus in Brand geraten. Der Fahrer des Lastwagens bemerkte am Freitag die Flammen, koppelte den Anhänger ab und ließ ihn auf dem Standstreifen stehen, wie die Polizei mitteilte. Zwischen dem Kreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Roth wurde die Fahrbahn in Richtung Heilbronn für einige Stunden gesperrt. Mittlerweile ist eine Spur wieder freigegeben, sagte ein Sprecher der Polizei.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Schadenshöhe war zunächst noch unklar. Nach Angaben der Polizei müssen die Fässer auf einen entsprechenden Sattelzug umgeladen und auf einer Deponie entsorgt werden. Die Bergungsarbeiten waren am Freitagnachmittag noch nicht beendet.

