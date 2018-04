Lastwagen in Flammen: 350 000 Euro Schaden

Ein mit Pflastersteinen beladener Lastwagen ist am Donnerstag bei Illschwang (Landkreis Amberg-Sulzbach) in Flammen aufgegangen und völlig ausgebrannt. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 33-Jährige hatte auf einem Autobahnzubringer bemerkt, wie nach einem Knall Feuer und Rauch aus dem Motorraum drangen. Er stellte den Lastwagen mit Anhänger am Fahrbahnrand ab und stieg aus. Die Flammen breiteten sich schnell auf das Führerhaus und den Lkw aus. Brandursache war den Erkenntnissen nach ein Defekt am Motor. Der Schaden beträgt rund 350 000 Euro.