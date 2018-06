Lastwagen fährt in Wohnhaus: drei Leichtverletzte

Ein Lastwagen ist im Landkreis Regensburg nach einem Unfall in ein Haus gekracht. Dabei wurden am Dienstag in Zeitlarn drei Menschen leicht verletzt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 15 aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, wo ihr ein 7,5 Tonnen schwerer Lastwagen entgegenkam. Beim Ausweichmanöver geriet der Lastwagen auf ein Grundstück, prallte gegen ein Wohnhaus und drückte die Mauer unterhalb eines Fensters ein. Die Autofahrerin, der Lkw-Fahrer und eine Bewohnerin des Hauses wurden leicht verletzt. Nach dem Unfall überprüften Statiker das Haus. Es sei weiterhin bewohnbar, sagte der Sprecher.