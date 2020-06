Lastwagen durchbricht Leitplanke: Fahrer schwer verletzt

Ein Lastwagen-Fahrer ist schwer verletzt worden, als sein Fahrzeug nach einem Unfall auf der A3 die Leitplanke durchbrochen hat. Der Laster stoppte am Freitag in einem etwa 15 Meter unter der Autobahn liegenden Straßengraben, wie die Kreisbrandinspektion mitteilte. In Fahrtrichtung Frankfurt an der Anschlussstelle Kleinostheim war aus ungeklärter Ursache der Lastwagen mit einem Transporter zusammengestoßen - in der Folge kam der Lkw dann von der Fahrbahn ab. Die vier Insassen im Transporter blieben unverletzt. Der Lastwagen-Fahrer wurde in eine Klinik gebracht.