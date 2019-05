Bei einem Feuer auf einem Firmengelände in Strullendorf (Landkreis Bamberg) ist ein Schaden von rund 800 000 Euro entstanden. Fünf Lastwagen brannten in der Nacht zum Sonntag, wie ein Polizeisprecher sagte. Einsatzkräfte löschten die Flammen in den frühen Morgenstunden. Die Brandursache war zunächst unklar.