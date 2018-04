Laster kracht in Kleintransporter: ein Toter

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 8 in Oberbayern in einen Kleintransporter gekracht und hat diesen auf ein davor fahrendes Wohnwagengespann geschoben. Ein Mensch kam bei dem Unfall am Dienstag ums Leben, ein anderer schwebte laut Polizei in Lebensgefahr. Das Wohnwagengespann wurde komplett zerstört; Trümmer lagen über alle Fahrstreifen verteilt. Mehrere Menschen wurden eingeklemmt und teilweise schwer verletzt. Die A 8 war am Nachmittag in Richtung Salzburg für die Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zur Unfallursache war der Verkehr in der Steigung zum Irschenberg im gleichnamigen Gemeindegebiet (Landkreis Miesbach) ins Stocken geraten. Der Lastwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Details zur Identität der Opfer nannten die Ermittler zunächst nicht.