Der Lokführer eines Eurocitys ist in Neu-Ulm mit einem Laserstrahl geblendet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte am Vortag vermutlich ein Jugendlicher gezielt das Führerhaus des Zuges angeleuchtet. Der 52-Jährige wandte sich vom Lichtstrahl ab und blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.