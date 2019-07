Langwierige Räumarbeiten nach Brand in Entsorgungsbetrieb

Nach einem Großbrand in einem Knetzgauer Entsorgungsbetrieb (Landkreis Haßberge) dauern die Räumarbeiten an. Das Feuer sei zwar mittlerweile komplett gelöscht, die Nachlöscharbeiten würden aber vermutlich noch bis zum frühen Nachmittag dauern, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Dienstagvormittag.

Die Löscharbeiten gestalten sich deshalb so schwierig, weil bei dem Brand in einer Lagerhalle mehrere hundert Tonnen Papier in Flammen aufgingen. „Das Feuer war zwar recht schnell unter Kontrolle, aber es gab eine starke Rauchentwicklung und zahlreiche Glutnester“, sagte Michael Will, Pressesprecher beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) im Kreisverband Haßberge am Dienstag. „Mitarbeiter des Katastrophenschutzes haben mit Radladern die Papierstapel einzeln ins Freie bringen müssen, und dort werden sie noch nachgelöscht.“

Insgesamt kämpften mehr als 250 Feuerwehrler und der Zivilschutz gegen die Flammen und Glutnester - und am Ende auch gegen die Erschöpfung. „Zwei Feuerwehler mussten wegen Hitzeerschöpfung behandelt werden“, sagte Will, der sich mit insgesamt rund 60 BRK-Kollegen um die Einsatzkräfte kümmerte. „Wir hatten mehrere Hundert Verpflegungseinheiten dabei. Da es ja auch draußen bis zu 30 Grad warm war, haben wir die Feuerwehrler immer wieder mit Wasser gekühlt.“ Ein Einsatz dieser Größe und Dauer sei extrem selten, „meistens geht ein Löscheinsatz in zwei bis drei Stunden über die Bühne“, sagte Will.

Warum das Feuer in der Halle ausbrach, war zunächst unklar. Vier Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens atmeten bei dem Brand zu viel Rauch ein und wurden leicht verletzt. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei mehreren Hunderttausend Euro.

Pressemitteilung vom 1. Juli 2019