Langsam im Leben aufräumen

Auf dem hellen Boden klebt ein roter Fleck. Er stammt wahrscheinlich von der scharfen Chilisoße im Asia-Style auf dem Tischchen darüber. Daneben stehen halb getrunkene Limoflaschen am Boden, überall liegen Brösel. In diesem Wohnzimmer, in dem ein alles dominierender Tabakgeruch tief in die Poren der Besucher einzudringen scheint, lässt sich Wolfgang Frommel in ein durchgesessenes Ledersofa fallen. Er blickt sich kurz in dem Raum um und stellt trotz des Durcheinanders zufrieden fest: „Hier sieht es ja schon gar nicht mehr so schlecht aus.“

Frommel ist Sozialpädagoge am Landratsamt Oberallgäu. Er ist dort Gruppenleiter in der Abteilung für Betreuung und Sozialberatung und macht mit seinem sechsköpfigen Team einen besonderen Job: „aufsuchende Sozialarbeit“ seitens des Gesundheitsamtes. Was trocken klingt, heißt für Frommel und sein Team, aktiv auf Erwachsene zuzugehen, wenn es entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung gibt. Dass Sozialarbeiterinnen und -arbeiter an Türen klingeln und ihre Hilfe anbieten, ist in Bayern nicht ungewöhnlich. Dass es aber behördliche Mitarbeiter sind, schon. Denn im Freistaat gibt es sie kaum noch, die aufsuchenden Sozialarbeiter. Dafür gibt es einige Gründe.

Blick in menschliche Abgründe

Der Job ist nicht einfach. Frommel, der seit mehr als 30 Jahren in dem Beruf arbeitet, hat in menschliche Abgründe geblickt und unglaubliche Schicksale miterlebt. Er arbeitet für Menschen, die in einer Abwärtsspirale gefangen sind. Oder, wie Frommel betont, die abseits der sozialen Norm leben – nicht selten übrigens freiwillig. Auch wenn das für ihr Umfeld manchmal nur schwer zu ertragen ist.

Einer dieser Fälle ist Herbert Enkle. Er ist eigentlich keiner, der so leben möchte, wie er das jetzt in seiner Wohnung südlich von Kempten tut. Inmitten des Schmutzes, der sich in vielen Jahren angesammelt hat. Vor einem riesigen Haufen Zigarettenasche. Ohne Familie, Freunde, Bekannte. Sein Draht zur Welt ist der Staat. Oder zumindest sind es jene Menschen, die sich im Namen des Staates um ihn kümmern. Für Enkle ist es ein Kampf mit sich selbst. Zu seinem Schutz haben wir ihm einen anderen Namen gegeben.

Der lange Arm der Sozialhilfe

Schulden, Krankheit, Jobverlust – die Schicksale der Klienten Frommels sind selten die gleichen. Und sie überraschen die erfahrenen Pädagogen immer wieder aufs Neue. Was die Betroffenen eint: Sie kommen allein nicht zurecht. Was sie häufig benötigen, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Jemanden, der ihnen einen Ausweg aufzeigt, der sie mal sanft, mal fordernd in den Dschungel der bürokratischen Antragswelt hineinschubst. Das klappt mal gut, mal weniger gut. Zu Frommels Arbeit gehören natürlich auch Hausbesuche. Er klingelt dann – nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Ankündigung – an Türen, bietet seine Hilfe an. Sozialpädagoginnen und -pädagogen wie er sind also so etwas wie der lange Arm der Sozialhilfe.

Geklingelt hat Frommel vor vielen Jahren auch bei dem heute 67-jährigen Herbert Enkle. Was er damals vorfand, war ein viel schlimmerer Zustand als heute, erinnert sich Frommel. Die Wohnung war vermüllt, dreckig und grenzte bereits an die Behausung eines Messies. Überrascht habe es ihn damals aber nicht, sagt er. Fährt man zu einem neuen Klienten, „weiß man nie, was einen erwartet“.

Die ländliche Idylle trügt

Das Haus, in dem Herbert Enkle wohnt, steht in einem idyllischen Ort. Eingebettet zwischen viel Grün, schicken Einfamilienhäusern im benachbarten Wohngebiet und der herrlichen Berglandschaft im Hintergrund. Von außen wirkt nichts so, wie man es vielleicht aus einschlägigen Hartz-IV-Serien der privaten Fernsehsender kennt. Nichts gleicht stereotypen, heruntergekommenen Vierteln in sozialen Brennpunkten. Aber dennoch trügt die ländliche Idylle. Probleme, wie sie in den Serien thematisiert werden, finden sich natürlich auch hinter Türen im Allgäu.

Wer auf das Haus zufährt, muss zunächst ein Bahngleis überqueren. Keine guten Erinnerungen für Frommel, der das Gleis von einem früheren tragischen Fall kennt, der dort mit einem herannahenden Zug ein schreckliches Ende fand. Vor dem Haus sitzen eine Frau und ein Mann auf zwei klapprigen Stühlen in einer offen stehenden Garage und halten Getränkedosen in der Hand. Skeptische Blicke. Das Türschild zeigt: Hier leben viele Menschen unter einem Dach, es gibt viele Mietparteien.

Hilfe für Einzelfälle

Jetzt klingelt Frommel – Jeans, kurzärmliges Hemd, Lederjacke – dort wieder einmal. Es gibt Menschen, die sich darum bemühen, dass aufsuchende Sozialarbeit einen besseren gesetzlichen Rahmen und Standards erhält. Rainer Müller etwa vom Berufsverband der Sozialpädagogen der bayerischen Gesundheitsämter setzt sich bei der Politik dafür ein. Die Ämter funktionierten gut, sagt er. Doch wenn Menschen Hilfe brauchen, diese allerdings nicht selbst sozusagen abholen können, „sind wir extrem schwach aufgestellt“, sagt er. Hilfe für Einzelfälle werde nur noch an wenigen Behörden angeboten.

Dabei ist die Hürde für Hilfsbedürftige ohnehin groß, selbstständig zum Amt zu gehen. Wer es trotzdem schafft, auf den warten dreißigseitige Anträge. Für jemanden, der an alltäglichen Situationen scheitert, ein Unding.

Wer dieser Anforderung nicht nachkommen kann, für den wird es also problematisch. So liegen die Dinge auch für Herbert Enkle. Schon Sekunden nach dem ersten Klingeln öffnet er die Tür und bittet in seine Wohnung. Er hat gewartet. Und hat sich zurechtgemacht: Jogginganzug, gekämmte Haare. Er bittet, auf seinem Sofa oder dem einzigen Stuhl im Raum Platz zu nehmen. Dann beginnt er zu erzählen, besser: zu flüstern. Mehr gibt seine Stimme nicht her. Atmet er zwischen seinen Sprechpausen ein, ist es ein raues Rasseln.

An sich selbst gescheitert

Enkle sagt: „Ich bin ein physiologisches und psychologisches Wrack.“ Wie es dazu kam, ist nicht einfach zu verstehen. Er holt weit aus, seine Erzählungen klingen teilweise diffus. Er berichtet von seinem Leben in der DDR, seiner Kindheit. Wie er später für die Stasi arbeitete und von ihr, so sagt er, im Stich gelassen wurde. Warum genau, darauf geht er nicht weiter ein. Weil er jemanden in der Region kannte, kam er ins Allgäu – und scheiterte nach Jahren irgendwie an sich selbst. Zwischen seinen gehauchten Sätzen dreht er sich immer wieder eine Zigarette, steckt sie sich in den Mund, zündet sie an, nimmt einen Zug. Dann legt er sie an die Seite des Aschenbechers und lässt sie vor sich hin brennen. Er nimmt sie höchstens noch ein zweites, drittes Mal in den Mund, ehe die Kippe auf dem Häufchen Asche in einem überfüllten Teller zerfällt.

Gäbe es die aufsuchende Sozialarbeit nicht, säße Enkle wohl noch immer allein auf seiner Couch, vermutlich wäre er verwahrlost. Zwar wissen die Landratsämter und Verwaltungen der kreisfreien Städte, denen die Gesundheitsämter unterstellt sind, sowie das bayerische Gesundheitsministerium, dass die aufsuchende Sozialarbeit für Erwachsene Sinn macht. Problem allerdings sei, dass diese für Erwachsene „keine generelle Pflichtaufgabe der Gesundheitsämter“ ist, erklärt eine Ministeriumssprecherin gegenüber unserer Redaktion. Deshalb gibt es auch keinen Überblick in Bayern darüber, welche Ämter solche Hilfe anbieten und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür eingesetzt werden.

Pandemie schluckt alle Ressourcen

Seit Beginn der Pandemie wurden ohnehin alle Ressourcen des öffentlichen Gesundheitsdienstes für die Pandemiebekämpfung gebraucht. Weiterentwicklungen schließe das aber nicht aus, heißt es im Gesundheitsministerium.

Ob es aber wirklich so kommt, ist fraglich. Denn in vielen Kommunen haben etwa sozial tätige Vereine oder kirchliche Einrichtungen die Fürsorge für Menschen am Rand der Gesellschaft übernommen, sagt eine Sprecherin. Und mit diesen Angeboten sollen Ämter nicht in Konkurrenz stehen.

Enkle ist zwar hilfsbedürftig und schwach, aber keinesfalls ungebildet. Er kann sich eloquent ausdrücken. Und er habe Chemie studiert, sagt er. Sein Weg sei der „vom Weltbürger zum Sozialhilfeempfänger“. Das Schwierigste für ihn sei allerdings gewesen, dies bei sich selbst überhaupt zu erkennen.

Dass er sich selbst nicht mehr helfen kann und Hilfe benötigt, merkte Enkle 2016. Dann meisterte er seine größte Hürde: Er schrieb der Polizei und erklärte, er sei in einer „psychologischen Katastrophensituation“. So kam Frommel ins Spiel.

Denn die Polizei darf staatliche Stellen informieren, wenn sie bei ihren Einsätzen auf auffällige Menschen trifft. Das darf sie aber bei nichtstaatlichen Organisationen wie beispielsweise der Caritas nicht. Das hat datenschutzrechtliche Gründe. Darum ist die aufsuchende Sozialarbeit für Erwachsene, die bei den Gesundheitsämtern angesiedelt ist, auch so wichtig.

Kurze Wege im Landratsamt

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die kurzen Wege im Landratsamt Oberallgäu. Frommels Kollegen der Grundsicherung, wie er sie nennt, sitzen ein Stockwerk tiefer. Die Schuldnerberater haben ihr Büro gleich gegenüber, mehrere seiner Teamkolleginnen machen zudem nebenher Schwangerenberatung.

Auch Herbert Enkle wurde so von allen Seiten unterstützt. Nach vielen Gesprächen entschloss er sich dazu, dass sich ein gesetzlicher Betreuer um ihn kümmern soll. „Was habe ich mir schwergetan damit“, sagt er heute. Doch dann eröffneten sich viele Möglichkeiten des Sozialstaates für ihn. Er bekam Hilfe im Haushalt, die Anbindung an einen Hausarzt wurde organisiert und ein psychiatrischer Dienst wurde für ihn vermittelt. Zudem unterstützt ihn eine örtliche Organisation. Ein Erfolg für den Pädagogen. Frommel sagt: „Bei manchen erreichen wir wenig bis gar nichts.“

Netzwerk um den Hilfesuchenden entsteht

So sei das nun einmal, aber das sei in Ordnung so. Die Freiwilligkeit bleibt das Wichtigste, meint er. Die Pädagogen ziehen sich zurück, wenn ein Netzwerk um den Hilfesuchenden entstanden ist oder sich Verwandte kümmern. Ob er es allein irgendwann geschafft hätte? Enkle lehnt sich auf seiner Couch nach vorn, nimmt die Hände hoch vor seine Brust, als wolle er seiner leisen Stimme Nachdruck verleihen. Dann sagt er: „Wir leben in einem formellen Sozialstaat.“ Die Hürde aber, sich in die Hände eines Fremden zu begeben, der übernimmt, was man selbst nicht schafft, die sei hoch.

Staatliche Beratungsstellen pflegen eine „Komm-Struktur“, sagt Frommel. „Wir leben in einem Staat, in dem nichts ohne Antrag geht.“ Wer Hilfe benötigt und selbstständig kommt, der kriegt sie. Durchs soziale Raster kann aber fallen, wer diese Hürde selbst nicht überwinden kann.