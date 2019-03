Ein quer liegender Sattelzug hat nahe der bayerischen Grenze auf der Autobahn 6 bei Crailsheim (Baden-Württemberg) zu einer stundenlangen Sperrung und einem gut zehn Kilometer langen Stau geführt. Der Lastwagen war in Fahrtrichtung Heilbronn auf ein stehendes Mähfahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Fahrbahn sollte bis in den Nachmittag gesperrt bleiben. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

