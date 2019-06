Langer Stau bei Hitze nach Unfall: Retter verteilen Wasser

Nach einem Unfall mit einem brennenden Lastwagen ist die Autobahn 8 zwischen München und Augsburg zeitweise in beiden Richtungen gesperrt worden. Bei Temperaturen um 30 Grad staute sich der Verkehr am Dienstagabend bei Odelzhausen (Landkreis Dachau) in Richtung Augsburg auf mehr als 20 Kilometer, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Bayerisches Rotes Kreuz, Feuerwehren und das Technische Hilfswerk seien unterwegs gewesen, um Menschen im Stau mit Getränken zu versorgen. Die Fahrbahn in Richtung München wurde am späten Nachmittag wieder freigegeben, die Dauer der Sperrung in Richtung Augsburg konnte der Polizeisprecher am frühen Abend noch nicht abschätzen.

Bei dem Unfall war ein Fahrer mit seinem Lastwagen auf den Anhänger eines anderen Gespanns geprallt, wie der Polizeisprecher sagte. Durch die Wucht stürzte ein Lkw um, der andere geriet in Brand. Die Fahrer blieben unverletzt.