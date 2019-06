Langer Stau auf A8 bei Hitze: Retter verteilen Getränke

Nach einem Unfall mit einem brennenden Lastwagen ist die Autobahn 8 zwischen München und Augsburg zeitweise in beiden Richtungen gesperrt worden. Bei Temperaturen um 30 Grad staute sich der Verkehr am Dienstagabend bei Odelzhausen (Landkreis Dachau) in Richtung Augsburg zwischenzeitlich auf mehr als 20 Kilometer, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Zwei Frauen seien wegen der Temperaturen auf der Autobahn kollabiert, eine sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Sanitäts-Einsatzleitung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Eine Schwangere habe kurz vor den Entbindung gestanden und sei von der Autobahn direkt zur Geburt in eine Klinik gefahren worden.

Zusammen mit dem Technischen Hilfswerk (THW) verteilten die Retter dem Sprecher zufolge rund 1700 Liter Wasser und Eistee. Mehr als 100 Helfer von BRK und THW seien im Einsatz gewesen.

Die Fahrbahn in Richtung München wurde am späten Nachmittag wieder freigegeben, die Dauer der Sperrung in Richtung Augsburg konnte der Polizeisprecher am frühen Abend noch nicht abschätzen.

Bei dem Unfall war ein Fahrer mit seinem Lastwagen auf den Anhänger eines anderen Gespanns geprallt, wie der Polizeisprecher sagte. Durch die Wucht stürzte ein Lkw um, der andere geriet in Brand. Die Fahrer blieben unverletzt.