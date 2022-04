Lange Nacht der Musik in München bietet 400 Aufführungen

Vom Konzerthaus in die Kirche ins Theater in die Bar - an der Langen Nacht der Musik in München beteiligen sich dieses Jahr rund 60 Spielstätten. Mit dabei sind etwa die neue Isarphilharmonie im Kulturareal HP8, die Bayerische Staatsoper, das Innenministerium oder die Agentur für Arbeit. Start sei am 7. Mai um 20.00 Uhr, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Bis 2.00 Uhr morgens seien 400 Konzerte, Theateraufführungen und Darbietungen in ganz München geplant. Shuttlebusse sollen die Besucher zu den einzelnen Orten bringen.

Lange Nacht der Musik

© dpa-infocom, dpa:220426-99-51672/2