Lange Diskussion: Luxushotel „Drei Mohren“ nennt sich um

Nach jahrelangen Diskussionen über den Hotelnamen wird sich Augsburgs bekanntestes Luxushotel „Drei Mohren“ umbenennen. Das Haus werde künftig „Maximilian’s Hotel“ heißen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zunächst hatte die „Augsburger Allgemeine“ über die Umbenennung berichtet.

Kritiker hatten in der Vergangenheit immer wieder gefordert, dass sich das Hotel einen neuen Namen geben solle, weil der bisherige rassistisch sei. Nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd Ende Mai ist es in verschiedenen Städten in Deutschland zu einer erneuten Diskussion über die Verwendung des Begriffs „Mohr“ gekommen. „Wir haben entschieden, dass wir mit einem neuen Namen dem gesellschaftlichen Wandel Genüge tun“, sagte nun Hoteldirektor Theodor Gandenheimer. Noch im Laufe des Jahres 2020 werde die Umbenennung vollzogen.

Bislang hatte die Hotelleitung dies stets mit Hinweis auf die Geschichte des Hauses abgelehnt. Der Legende nach geht der Hotelname auf Mönche aus Afrika zurück, die einst bei einem Vorläuferbetrieb längere Zeit gewohnt haben sollen.

Das „Drei Mohren“ hat eine mehr als 500-jährige Tradition, heute beherbergt es mehr als 130 Zimmer und wird oft für Veranstaltungen gebucht. Den Namen „Maximilian’s“ verwendet das in der Maximilianstraße gelegene Hotel bereits für eines der hauseigenen Restaurants.

Geschichte Hotel Drei Mohren