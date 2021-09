Lange bei Roth-Klassiker vor Marathon in Spitzengruppe

Deutschlands Top-Triathlet Patrick Lange ist beim Langdistanz-Klassiker im fränkischen Roth in der Spitzengruppe in den abschließenden Marathon gestartet. Gemeinsam mit dem Roth-Sieger von 2015, Nils Frommhold, ging der Weltmeister von 2017 und 2018 mit rund drei Minuten Rückstand auf die 42,195 Kilometer lange Strecke. Angeführt wurde das Führungs-Trio am Sonntag von Landsmann Ruben Zepuntke.

Mitfavorit Sebastian Kienle, Weltmeister von 2014 und Roth-Sieger von 2018, war nach gut 3,5 Stunden aufgrund von Problemen an der Achillessehne aus dem Rennen ausgestiegen.

