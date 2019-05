Landwirtschaftliche Lagerhalle durch Brand zerstört

Bei einem Feuer ist eine landwirtschaftliche Lagerhalle in Schwaben stark beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand die Halle in Wertingen (Landkreis Dillingen) am Montagvormittag im Vollbrand. Zunächst war befürchtet worden, dass die Flammen auf eine benachbarte Biogasanlage übergreifen könnten. Die Gasanlage war allerdings von dem Brand nicht betroffen.

In der Halle waren Maschinen und Düngemittel gelagert. Die Einsatzkräfte forderten die Menschen in der Region auf, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Menschen wurden nicht verletzt.