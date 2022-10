Bei Arbeiten auf seinem Feld hat ein Landwirt in Schwaben eine Granate entdeckt. Dabei dürfte es sich um Weltkriegsmunition handeln, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann aus Eppishausen (Landkreis Unterallgäu) habe nach dem Fund am Samstag die Polizei informiert, die die Granate sicherstellte. Diese soll einem Sprengkommando zur Vernichtung übergeben werden.

© dpa-infocom, dpa:221016-99-147886/2