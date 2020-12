Ein Landwirt ist in der Oberpfalz bei Arbeiten in seinem Stall gestürzt und hat sich tödlich verletzt. Vermutlich sei der 62-Jährige in Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) von einer Leiter gefallen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach dem Unfall am Sonntag habe die Ehefrau des Landwirtes ihren verunglückten Mann im Stall gefunden.

Pressemitteilung der Polizei