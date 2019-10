Landtagsvizepräsidenten-Wahl: AfD fällt erneut durch

Von Schwäbische Zeitung

Geballtes Glück hatte ein Gewinner aus dem Bodenseekreis laut einer Mitteilung der Staatlichen Toto- Lotto GmbH. Bei der Mittwochsziehung am 9. Oktober knackte der Glückspilz demnach gemeinsam mit einem Gewinner aus Hessen den prall gefüllten Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77. Aus 2,50 Euro Einsatz wurden so knapp 3,9 Millionen Euro.

Zum Millionengewinn führten laut der Mitteilung ein Ja-Kreuz für 2,50 Euro und die sechs richtigen Zahlen 687431 der insgesamt siebenstelligen Nummer.