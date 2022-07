Landtagsdebatte über Hochschulreform und S-Bahn-Stammstrecke

Der Landtag kommt am Donnerstag (9.00 Uhr) zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause in München zusammen. Unter anderem soll die große Hochschulreform verabschiedet werden, die das Kabinett im Mai auf den Weg gebracht hatte. Zudem gibt es - vor den traditionellen Schlussworten von Staatsregierung, Opposition und Landtagspräsidentin Ilse Aigner - eine Debatte über die erwartete Kostenexplosion bei der geplanten zweiten S-Bahn-Röhre in München.

Das Hochschulinnovationsgesetz soll nach dem Willen der Staatsregierung helfen, die Wissenschaftslandschaft in Bayern für die nächsten 20 bis 30 Jahre zukunftsfest aufzustellen und auf internationales Spitzenniveau zu heben. Die Reform setzt unter anderem auf eine weitgehende organisatorische Eigenständigkeit der Hochschulen - auch bei der Verwendung ihrer Geldmittel und beim Bau neuer Gebäude.

Der Hochschulapparat soll entbürokratisiert und so etwa die Berufung von Professoren schneller ermöglicht werden. Zudem sollen sich Professoren und ihre Mitarbeiter leichter an Unternehmen beteiligen oder auch Ausgründungen besser unterstützen können.

