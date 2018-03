Landtagsabgeordneter gesteht Abrechnungsbetrug

Der frühere Freie Wähler- und jetzt fraktionslose Landtagsabgeordnete Günther Felbinger hat vor dem Landgericht München I die Zweckentfremdung von Geldern, die ihm zur Unterstützung seiner Arbeit zustanden, eingeräumt. Was in der Anklage, die ihm Betrug in fünf Fällen zulasten der Staatskasse vorwirft, stehe, sei „richtig“, sagte Felbinger zum Beginn des Prozesses am Montag in München und fügte hinzu: „Ich bedauere mein Verhaltung und entschuldige mich dafür.“

Den Schaden zulasten des Steuerzahlers beziffert die Anklage auf rund 56 000 Euro. Felbinger verwies darauf, dass er sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe „reinen Tisch“ gemacht und die fragliche Summe ans Landtagsamt überwiesen habe.

Felbinger wird vorgeworfen, eine Reihe von „Arbeitsverträgen“ zum Schein abgeschlossen zu haben, um der Kreisgruppe Main-Spessart sowie dem Bezirksverbands Unterfranken der Freien Wähler Staatsgelder zukommen zu lassen, die dafür nicht verwendet werden dürfen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fünf Fälle des „gewerbsmäßigen Betrugs“ vor. Die Abrechnungsbetrügereien entschuldigte Felbinger mit dem hohen Aufwand bei Betreuung von fünf ländlichen Wahlkreisen in Unterfranken. Allein für Treibstoff seien monatlich 2000 Euro angefallen. Die ihm zustehende Kostenpauschale (3900 Euro pro Monat) habe daher nicht ausgereicht.

Gleichwohl irritierte der Angeklagte die Gerichtsvorsitzende Elisabeth Ehrl mit Rechtfertigungsversuchen. So ließ er durchblicken, dass ihm „kreative“ Lösungen für den Fall, dass die Abgeordneten-Kostenpauschale nicht ausreichen sollte, vom Landtagsamt erläutert worden seien. „Ich wäre darauf nicht gekommen“, sagte Felbinger. Der damals für die Abrechnung der Abgeordnetenpauschale zuständige Beamte wies die Vermutung, das Landtagsamt habe Abgeordneten Tipps gegeben, „wie sie am besten den Freistaat schröpfen“, strikt zurück. „Da würden wir ja unseren eigenen Dienstherrn belasten“, so der Zeuge: „Dafür sind wir nicht da.“

Arbeitsvertrag ohne Leistung

Unstreitig war zwischen den Prozessbeteiligten, dass Felbingers Manöver zum Einsparen der Miete für ein „Bürgerbüro Mainfranken“ in Karlstadt am Main nicht zu rechtfertigen seien. Felbinger hatte mit dem Vermieter des Büros einen „Arbeitsvertrag“ in Höhe von rund 450 Euro abgeschlossen, ohne dass dieser eine Leistung erbracht hätte. Auf diese Weise machte er Gelder aus den Mitteln locker, die für die Beschäftigung von Mitarbeitern der Abgeordneten gedacht sind. Mieten für Abgeordnetenbüros sind aber bereits durch die Abgeordnetenpauschale abgedeckt.

Dieser Sachverhalt sei „so glasklar“, dass man darüber nicht weiter reden müsse, meinte die Vorsitzende Richterin. „Die Verträge waren ein grober Fehler“, räumte Felbinger ein.

Irritiert zeigte sich die Vorsitzende der 19. Strafkammer von der Tatsache, dass Felbinger Werkverträge zwischen ihm und der Kreisgruppe der Freien Wähler jeweils selbst „auf beiden Seiten“ unterschrieben habe, zum einen als Vorsitzender der Kreisgruppe und zum anderen als Landtagsabgeordneter. „Ist so etwas ok?“, fragte die Vorsitzende. Da dieser Vertrag vom Landtagsamt nicht beanstandet worden sei, sei er davon ausgegangen, meinte Felbinger. Einzelnen Vertragsformulierungen habe er „keine große Bedeutung“ geschenkt, aber: „Aus Fehlern wird man klug“.

Vor der Hauptverhandlung hat es nach Angaben der Kammer auf Wunsch der Verteidigung eine „Besprechung“ mit dem Ziel einer Abrede über das zu erwartende Strafmaß gegeben. Eine Einigung scheiterte jedoch am Veto des Staatsanwalts, der dies mit der „besonderen Bedeutung“ der Sache begründete. Ein Strafbefehl scheide aus, zumal „mindestens“ eine Freiheitsstrafe von einem Jahr zu erwarten sei. Die Kammer habe dieser Einschätzung zugestimmt, hieß es. Da Felbinger sämtliche Vorwürfe eingeräumt hat, werden nach Einschätzung des Gerichts vier Verhandlungstage bis zum 15. März ausreichen.