Landtags-SPD fordert zügigen Ausbau des Hochwasserschutzes

Die Landtags-SPD fordert für Bayern einen großen Hochwasser-Check, mit dem die bisherigen Maßnahmen an Flüssen und Gewässern überprüft und weitere Vorsorgemöglichkeiten ausgelotet werden. „Für die Sicherheit der Menschen in Bayern müssen wir wissen, wo wir stehen“, sagte SPD-Fraktionschef Florian von Brunn am Dienstag in München. Seine Fraktion hatte an der Technischen Universität (TU) ein Gutachten zum Umgang mit Sturzfluten in Auftrag gegeben. Dieses kommt zu dem Schluss, dass unter anderem Zuständigkeiten für den Ernstfall besser geklärt sein und Bürger frühzeitig informiert werden müssten. Zudem müssten regelmäßig Katastrophenschutzübungen durchgeführt und die Eigenvorsorge durch Fördermittel gestärkt werden.

Der Freistaat investiere zwar viel Geld in Hochwasserschutz, aber es gebe noch erhebliche Defizite, sagte von Brunn. Noch immer lägen keine Sturzflut-Hinweiskarten vor und für Sturzflut-Risikomanagement gebe es bisher nur für 75 Kommunen Fördermittel. „Das sind nicht einmal vier Prozent aller Gemeinden, Märkte und Städte in Bayern.“ Das gelte ebenso für die Förderung von Wasserrückhalt in den Städten. „Die Staatsregierung kürzt sogar die Städtebaumittel in großem Umfang“, monierte der Fraktionschef.

Er fordert eine zügige Umsetzung der von Professor Markus Disse ausgearbeiteten Empfehlungen und mehr Geld für den Hochwasserschutz. „Die Staatsregierung muss die Mittel für den Wasserrückhalt in der Fläche sowohl in Städten und Gemeinden als auch in der Land- und Forstwirtschaft deutlich erhöhen. Wir brauchen mehr Dachbegrünung und Entsiegelung in der Stadt, zudem eine angepasste Bewirtschaftung in der Land- und Forstwirtschaft.“ Das alles funktioniere nicht ohne Fördermittel.

© dpa-infocom, dpa:220208-99-30479/2

© dpa-infocom, dpa:220208-99-30479/2