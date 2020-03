Landtag will neues Infektionsschutzgesetz beschließen

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen ist am Montag im Landkreis Tuttlingen deutlich angestiegen. Innerhalb eines Tages registrierte das Gesundheitsamt ein Plus von zehn auf nun 27 Fälle. Der Wert könnte noch höher liegen. Auch der Landkreis Tuttlingen war Kunde bei dem Ravensburger Labor, das rund 2000 Proben zuletzt nicht hatte testen können.

„Der Landkreis Tuttlingen hatte 60 Proben in der Überprüfung des Labors“, sagt Julia Hager, Pressesprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Zeitung.