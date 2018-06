Landtag kritisiert Richtlinie für Immobilienkredite

Die Deutschen seien wieder einmal übergründlich gewesen: Beim „Umsetzungsgesetz“ der EU-“Wohnimmobilienkreditrichtlinie“ haben sie „wieder eine Schippe draufgelegt“, schimpfte dieser Tage der Vorstand des Genossenschaftsverbands Bayern, Jürgen Gros. Der bayerische Landtag gab ihm am Mittwoch Recht: In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause verabschiedete er einstimmig einen Antrag, der vom Bund eine Änderung der erst am 21.März in Kraft gesetzten Vorschrift verlangt.

Mit der Richtlinie wollte die Europäische Union zahlreichen Fällen Rechnung tragen, in denen sich Verbraucher bei der Aufnahme von Immobilienkrediten selbst überforderten oder über den Tisch gezogen wurden. Zu diesem Zwecke wurden die Banken verpflichtet, an die Bonität der Darlehensnehmer strengere Maßstäbe anzulegen. Doch anders als zum Beispiel Österreich machte Deutschland von Ausnahmemöglichkeiten keinen Gebrauch. Die Folge: Banken dürften Kunden, „die bis zum 20. März kreditwürdig waren, seit dem 21. März keinen Kredit mehr geben“, kritisiert Genossenschafter Gros.

Jetzt spielt der Wert der Immobilie, die zur Absicherung eines Kredits dient, nur noch eine untergeordnete Rolle. Ob ein Kunde einen Kredit bekommt, ist vielmehr davon abhängig, ob sein Einkommen ausreicht, den Kredit zu bedienen. Dazu muss die Bank eine Zukunftsprognose treffen: Wer schon betagt ist, erhält keinen Kredit mehr, weil er ihn nach statistischer Wahrscheinlichkeit bis zum Lebensende nicht mehr zurückzahlen kann. Junge Ehepaare gehen leer aus, weil die Bank von Nachwuchs und damit vom Ausfall eines Einkommensbeschaffers auszugehen hat.

Der CSU-Landtagsabgeordnete Karl Freller zeigte sich bestürzt über das, was sich seit Inkrafttreten der verschärften Richtlinien im Verhältnis zwischen Bank und Kunden abspielt. Viele Menschen seien betroffen, sagte Freller. Die Vergabe von Immobilienkredite seien bereits um mehr als ein Viertel zurück gegangen. Es gäbe „ganz schlimme Gespräche“ etwa mit älteren Immobilienbesitzern, die ihr Haus altersgerecht umbauen oder energetisch sanieren wollten. Junge Ehepaare müssten sich vom Traum von den eigenen vier Wänden verabschieden.

„Irgendwer hat geschlafen“

Als der Bundestag das Umsetzungsgesetz aus dem Hause von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) billigte, habe „irgendwer irgendwann geschlafen“, klagte der CSU-Politiker. Bernhard Pohl von den Freien Wählern wusste auch, wer: Unter anderem seien es die Berliner Koalitionsparteien CSU und SPD gewesen, die jetzt im bayerischen Landtag eine Überarbeitung der Vorschrift verlangten.

Als einzige Landtagsfraktion wollte die SPD in die allgemeine Entrüstung nicht so recht einstimmen, sondern erst einmal abwarten, wie sich das Gesetz auswirkt. „Wollen wir das nicht einmal vier Monate alte Gesetz wieder über den Haufen werfen?“, fragte der SPD-Abgeordnete Andreas Lotte.

Der Präsident des Sparkassenverbands Bayern Ulrich Netzer würde die Frage wohl mit „Ja“ beantworten. Die neuen Richtlinien hätten bereits zu einem Rückgang der Immobilienkreditvergabe geführt, so Netzer. Es laufe eindeutig etwas schief. Auch der Sparkassenpräsident sieht keinen Anlass für eine Kritik an der EU. Vielmehr sei „der deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung der EU-Richtlinie über das Ziel hinaus geschossen“.

Die bayerische Staatsregierung habe ihre Bedenken gegen die Umsetzung der EU-Richtlinie bereits beim Bundesjustizminister vorgetragen und Änderungen angemahnt, sagte Landesjustizminister Winfried Bausback (CSU): Die „unnötige Einschränkung der Kreditvergabe schädigt die lokale Bankenstruktur und einzelne Betroffene“. Es sei daher gut und richtig, wenn der Landtag die Staatsregierung unterstütze.