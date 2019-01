Landtag gedenkt der Opfer der Nazi-Terrorherrschaft

Gemeinsam mit Zeitzeugen und ihren Angehörigen will der Bayerische Landtag der Opfer des Nationalsozialismus gedenken. „Die Verbrechen der Nazi-Terrorherrschaft waren im Wortsinn unfassbar. Aber sie sind geschehen und es liegt in unserer Verantwortung, sie nicht zu vergessen“, sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) in München. Ihr sei es bei der Organisation der Veranstaltung am Mittwoch (10.00 Uhr) wichtig gewesen, die letzten Überlebenden des Nazi-Terrors im Landtag zu Wort kommen zu lassen.

Im Plenarsaal sprechen sollen neben Aigner auch Else Höllenreiner, Ehefrau des Auschwitz-Überlebenden Hermann Höllenreiner, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, sowie Abba Naor, Vizepräsident des Comité International de Dachau.

Traditionell veranstalten der Landtag und die Stiftung Bayerische Gedenkstätten jährlich gemeinsam den Gedenkakt für die Opfer des Nationalsozialismus. Ziel ist nicht nur die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, sondern auch die Mahnung an die junge Generation, derartiges Unrecht nie wieder zuzulassen.