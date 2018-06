Landtag billigt Gesetz gegen Grabsteine aus Kinderarbeit

Nach einem knappen Jahrzehnt der Diskussionen und Debatten hat der Landtag ein Gesetz gegen Grabsteine aus Kinderarbeit beschlossen - und zwar einstimmig. Damit dürfen Bayerns Kommunen künftig Grabsteine von ihren Friedhöfen verbannen, die von Kindern aus armen Ländern hergestellt wurden. Das zielt vor allem auf Importe aus Indien, wo noch immer viele Kinder in Marmor-Steinbrüchen arbeiten.

„Die Sicherheit und Gesundheit von Kindern ist ein hohes Gut, das weltweit beachtet werden muss“, betonte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) nach der Abstimmung am Mittwoch im Landtag. „Jetzt bekommen die Friedhofsträger in Bayern die Möglichkeit, das Aufstellen von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit zu verbieten.“ Die Kommunen können künftig durch Satzung bestimmen, dass Grabsteine nur dann aufgestellt werden dürfen, wenn sie nachweislich ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt worden sind. Auch Anforderungen an die Nachweispflicht sind in dem Gesetz geregelt.