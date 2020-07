Landshuter Landgerichtspräsident wechselt nach Augsburg

Der Präsident des Landshuter Landgerichts, Andreas Wimmer, wechselt in gleicher Position nach Augsburg. Der 59-Jährige werde zum 1. August Präsident des Landgerichtes in der schwäbischen Stadt, teilte das Oberlandesgericht München am Donnerstag mit. Der bisherige Augsburger Gerichtspräsident Herbert Veh war bereits im Mai in den Ruhestand gegangen, er hatte das Landgericht in Augsburg elf Jahre geführt.

Wimmer ist seit 1989 in verschiedenen Funktionen als Staatsanwalt oder Richter in der bayerischen Justiz tätig. Er hatte auch mehrfach Positionen in Ministerien in München und war als Vertreter des Generalstaatsanwalts mehrere Jahre für Terrorismusbekämpfung zuständig. Seit zwei Jahren war er Chef des Landshuter Gerichts.

