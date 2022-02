Landsberg am Lech: Geflügelpest bei Wildvögeln nachgewiesen

Auch Hobbyhalter sollten ihre Tiere möglichst im Stall halten oder sicherstellen, dass der Kontakt zu Wildvögeln vermieden wird. Das Veterinäramt Landsberg bittet, verendete oder erkrankte Wildvögel nicht anzufassen, sondern es zu informieren. Am Lech überwintern viele Wasservögel verschiedenster Arten, was auch in den letzten Jahren immer wieder zu Ausbrüchen der Geflügelpest bei ihnen geführt hat.

