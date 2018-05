Landräte wollen mehr Geld für digitale Schulen

Die bayerischen Landräte verlangen von der Staatsregierung mehr Geld für die Digitalisierung der Schulen. Nach dem Schulfinanzierungsgesetz müssen zwar die Kommunen den sogenannten Sachaufwand für die 4800 Schulen tragen. Doch das Gesetz stamme aus einer ganz anderen Zeit, sagte Landkreistagspräsident Christian Bernreiter (CSU) im Vorfeld der diesjährigen Landkreisversammlung ab heute im schwäbischen Weißenhorn.

Früher habe die Lernausstattung der Schulen noch überwiegend aus Büchern bestanden, heute entstünden für Computertechnik, Software und IT-Experten „horrende Kosten“, auf denen die Kreise sitzen bleiben würden. Daher müsse das Schulfinanzierungsgesetz angepasst werden, verlangte der Deggendorfer Landrat.

Die 71 Landräte wollen bei ihrer zweitägigen Versammlung ihre Forderungen für den bayerischen Landtagswahlkampf festzurren. So hatte Bernreiter (CSU) auch bereits mehr staatliches Personal für die Kreisbehörden gefordert, damit Anträge für Projekte wie den Straßenbau oder den Ausbau des schnellen Internets effektiver bearbeitet werden können.

Am ersten Tag der Versammlung wird Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) und EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) erwartet. Am Mittwoch (9.30 Uhr) will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu den Landräten kommen. Außerdem soll es dann eine Diskussionsrunde zu der Wahl im Herbst mit den Vorsitzenden der vier Landtagsfraktionen geben.