Landräte präsentieren Söder ihre Wunschliste

Von Christel Voith

Seit seinem Sieg beim Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb 2015 in Moskau wird der Pianist Dmitry Masleev aus dem sibirischen Ulan-Ude weltweit begeistert gefeiert. Am Sonntagabend ist Tettnang als zweite Station in den Genuss des phänomenalen Spiels des Artists in Residence des Bodenseefestivals gekommen.

Bürgermeister Bruno Walter zeigte sich in seiner Begrüßung stolz auf Spectrum Kultur Tettnang als Veranstalter, der auch dank der ehrenamtlich Mitwirkenden eine ganz entscheidende Rolle im Kulturleben der Stadt spiele: „Ohne ...