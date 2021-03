Landkreis sucht Helfer fürs Homeschooling

Homeschooling bringt viele Kinder und vor allem Eltern an ihre Grenzen: Der oberbayerische Landkreis Landsberg am Lech sucht deshalb mehr Ehrenamtliche, die Schüler beim Homeschooling unterstützen. Wegen der Corona-Pandemie müssten die Kinder weiterhin vieles selbst lernen, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. „Vielen Eltern fehlt die nötige Zeit oder auch die Expertise, ihren Kindern dabei unter die Arme zu greifen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bestimmte Voraussetzungen gebe es nicht - willkommen seien aber vor allem Menschen, die bereits Erfahrung als Nachhilfelehrer haben, pensionierte Lehrkräfte oder Schüler höherer Klassen. „Wir sehen einen erhöhten Bedarf bei Kindern aus Migrantenfamilien“, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. „Oft fehlt es ihnen an Deutschkenntnissen und die Eltern kennen sich manchmal mit dem Schulsystem nicht so gut aus.“ Schon jetzt gebe es im Landkreis mehrere Ehrenamtliche, die Kinder beim Fernunterricht unterstützten, sagte die Sprecherin: „Aber wir brauchen noch mehr Helfer.“

