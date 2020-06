Landkreis Augsburg: Motorradfahrer bei Zusammenstoß tod

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Augsburg tödlich verletzt worden. Der 32-Jährige sei am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 17 bei Königsbrunn in einer vierköpfigen Gruppe aus Motorradfahrern unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen sei es womöglich bei einem Überholversuch oder Spurwechseln zu dem Zusammenstoß mit dem Wagen einer Frau gekommen. Der Motorradfahrer stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Weitere Details zum Unfall nannte die Polizei zunächst nicht.

