Landeswahlausschuss präsentiert endgültiges Ergebnis

Zweieinhalb Wochen nach der Europawahl will der Landeswahlausschuss heute das endgültige Ergebnis für Bayern feststellen. Bei diesem formell vorgeschriebenen Vorgang, der die erneute Auszählung von Stimmzetteln beinhaltet, kann es durchaus zu Veränderungen zum vorläufigen Ergebnis aus der Wahlnacht kommen. So kletterten etwa bei der Landtagswahl 2018 die Grünen in der finalen Abrechnung um 0,1 Prozentpunkte in die Höhe im Vergleich zur ersten schnellen Auszählung.

Die CSU hatte bei der Europawahl Ende Mai laut vorläufigem Endergebnis 40,7 Prozent der Stimmen erreicht. Sie schrammte damit knapp an einer historischen Pleite bei Europawahlen vorbei, bleibt aber mit Abstand stärkste Kraft im Freistaat. Die Grünen landeten mit einem Rekordergebnis (19,1 Prozent) auf Platz zwei. Dahinter folgten mit großen Abständen SPD (9,3 Prozent) und AfD (8,5 Prozent). Für die Freien Wähler stimmten 5,3 Prozent, für die FDP 3,4 und für die ÖDP 3,1. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,9 Prozent.

Mitteilung Landeswahlausschuss