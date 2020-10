Landesversammlung von Jägern wegen Corona-Pandemie fraglich

Die für Samstag in Nürnberg geplante Mitgliederversammlung des bayerischen Landesjagdverbandes hängt wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen am seidenen Faden. „Wenn ich es alleine entscheiden müsste, dann würde ich der Gesundheit Vorrang geben“, sagte der Verbands-Vizepräsident Thomas Schreder am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Unter den 420 zur Versammlung angemeldeten Mitgliedern seien Leute aus den bayerischen Corona-Hotspots wie Berchtesgadener Land, Landreis Regen, Memmingen oder Schweinfurt.

Die Entscheidung über eine Absage müsse aber das örtliche Gesundheitsamt in Nürnberg oder die Nürnberg-Messe als Austragungsort treffen, sagte Schreder. Die Stadt Nürnberg lag am Donnerstagmorgen laut Robert Koch-Institut bei 42 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen und damit über dem Vorwarnwert von 35, aber noch unter dem Warnwert von 50.

