Landesturnfest 2023 in Regensburg

Das 33. Landesturnfest findet 2023 in Regensburg statt. Der Bayerische Turnverband (BTV) gab der Stadt in der Oberpfalz in seiner jüngsten Sitzung den Zuschlag. Das wurde am Donnerstag mitgeteilt. Vom 27. April bis zum 1. Mai 2023 wird Regensburg damit im Zeichen des Turnsports stehen.

„Ausschlag für unsere Entscheidung war neben der wunderschönen Stadt auch die hervorragende Sportinfrastruktur und die hohe Anzahl von turnbegeisterten Sportlerinnen und Sportlern in Regensburg“, äußerte BTV-Präsident Alfons Hölzl in einer Mitteilung. Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer freut sich „auf ein Sportfest, das in der ganzen Stadt sichtbar sein und ein Feuerwerk der Freude an Bewegung und Lebensfreude zünden wird“.

Der Veranstalter rechnet mit bis zu 10 000 Athletinnen und Athleten und 100 000 Besuchern. Auf vier Bühnen auf städtischen Plätzen soll es täglich Vorführungen und Showveranstaltungen geben. Dazu gibt es Wettkämpfe auf den städtischen Sportanlagen. Die Kosten des Turnfestes werden mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Das bayerische Turnfest findet alle vier Jahre statt, zuletzt 2019 in Schweinfurt.

© dpa-infocom, dpa:210422-99-313194/3

