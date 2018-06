Landessynode der evangelischen Kirche erhöht Flüchtlingshilfe

Von Deutsche Presse-Agentur

Wieder ist ein minderjähriges Mädchen in Deutschland Opfer eines tödlichen Gewaltverbrechens geworden: Eine 15-Jährige ist am Montagmittag in Viersen niedergestochen worden, am helllichten Tag in einem Park.

Bei der groß angelegten Fahndung in der 75.000-Einwohner-Stadt am Niederrhein flüchtete ein junger Mann vor einer Polizeikontrolle, wie die Ermittler mitteilten. Der aus der Türkei stammende 25-Jährige stellte sich dann am frühen Abend auf einer Polizeiwache.