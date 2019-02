Landesregierung wird bei Autokennzeichen-Abgleich gebremst

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum automatischen Nummernschilder-Abgleich durch die Polizei muss die baden-württembergische Landesregierung die Vorschriften ändern. Automatische Kennzeichenlesesysteme seien ein „vielversprechendes technisches Hilfsmittel“ für die Polizei, man müsse das nun verfassungskonform machen, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag mit. Man werde das Urteil gründlich und sorgfältig auswerten und „die erforderlichen rechtlichen Änderungen zu gegebener Zeit vornehmen“. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte: „Wir warten in der Regel die Begründung ab und befassen uns dann damit.“

Nach Klagen betroffener Autofahrer aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen erklärten die Karlsruher Richter die Vorschriften zum automatischen Abgleich von Kfz-Kennzeichen mit Fahndungsdaten in den drei Ländern zum Teil für verfassungswidrig. Diese Regelungen verstießen gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, heißt es in den am Dienstag veröffentlichten Beschlüssen (Az. 1 BvR 2795/09 u.a.).

Die baden-württembergische Polizei ließ vom Mai bis November 2017 in einem Pilotversuch bei insgesamt Kontroll- und Fahndungsaktionen immer wieder Autokennzeichen automatisiert erfassen. Das mit einer Kamera versehene Gerät kam nach Angaben des Innenministeriums bei den Polizeipräsidien Heilbronn und Ludwigsburg zum Einsatz. Damit sollten hauptsächlich Wohnungseinbrecher aufgespürt werden.

Mit dem Gerät wurden alle vorbeifahrenden Autos und ihre Nummernschilder erfasst. Die Insassen bekommen davon nichts mit. Das System glich dann automatisch die Kennzeichen mit der Fahndungsdatenbank ab - und meldet im Zweifel einen Treffer. Ergibt der Abgleich mit dem Fahndungsbestand keinen Treffer, werden die Daten sofort wieder gelöscht. Zeigt das System eine Übereinstimmung an, überprüft ein Polizist den Fall und schlägt gegebenenfalls Alarm.

Bereits im Jahr 2008 wurde das baden-württembergische Polizeigesetz entsprechend geändert. Immer wieder wurden automatische Kennzeichen-Lesesysteme der Polizei im Südwesten auch als Mittel zur Kontrolle von Diesel-Fahrverboten ins Spiel gebracht.

Gegenstand der Klagen waren nur die Vorschriften in den drei Bundesländern, sie dürfen in dieser Form höchstens bis Ende des Jahres in Kraft bleiben. Im Einzelnen gibt es unterschiedliche Beanstandungen. Baden-Württemberg und Hessen etwa müssen künftig die Fahndungsdaten enger eingrenzen, mit denen beim konkreten Einsatz abgeglichen wird.

Uli Sckerl, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, sagte, das aktuelle Urteil stärke den Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Die Schwelle für solche Eingriffe müsse angepasst werden. „Jetzt sind wir als Gesetzgeber gefragt.“

Kritik kam seitens der Opposition vor allem an Innenminister Thomas Strobl (CDU). FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte, die Entscheidung sollte „Strobl erden, der das schärfste Polizeirecht Deutschlands kreieren will, und die Grünen in die Schranken weisen, denen jedes Mittel zur Überwachung von Fahrverboten recht ist“. Diese Kennzeichenerfassung sei verfassungsrechtlich höchst problematisch und mit einer Fehlerquote von über 90 Prozent nicht zielführend.

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sascha Binder, teilte mit: „Nun hat die Landesregierung von höchster Stelle die Quittung für ihr übereiltes Handeln bekommen.“ Er forderte von Strobl eine schnelle Anpassung der Rechtsgrundlage, um den Einsatz der Kennzeichenlesegeräte künftig verfassungsgemäß durchzuführen. Strobl selbst war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Mitteilung zum bayerischen Gesetz

Beschluss zu Bayern im Volltext

Mitteilung zu den Gesetzen in Baden-Württemberg und Hessen

Beschluss zu BaWü/Hessen im Volltext

BVerfG-Urteil vom 11. März 2008

BVerwG-Urteil vom 22. Oktober 2014

Artikel 39 im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz

Paragraf 22a im Polizeigesetz Baden-Württemberg

Paragraf 14a im Hessischen Sicherheits- und Ordnungsgesetz

Info-Seite des Piraten-Politikers Breyer, mit Verfahrensdokumenten

Übersicht Breyers zur Situation in den Ländern und im Bund

FDP-Anfrage an das baden-württembergische Innenministerium