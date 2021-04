Landeskomitee der Katholiken berät über Kirchenreformen

Der Reformprozess innerhalb der katholischen Kirche ist an diesem Wochenende Mittelpunkt der Frühjahrsvollversammlung des Landeskomitees der Katholiken in Bayern. „Wir wollen einen konkreten Impuls anlässlich des Diskussionsprozesses zum Synodalen Weg setzen“, sagte Joachim Unterländer, der Vorsitzende des Landeskomitees, am Freitag. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Vollversammlung in diesem Jahr als Videokonferenz statt.

Mit dem Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, wird das Tagungsthema am Samstag (10.30 Uhr) diskutiert. Die Mitglieder des Landeskomitees wollen sich mit der Frage nach angemessener Wertschätzung ehrenamtlichen Engagements in der Kirche beschäftigen. Zudem werde Macht und Gewaltenteilung in der Kirche thematisiert.

In diesem Jahr wählen die Laien erstmals ausschließlich digital einen neuen Vorsitzenden. Amtsinhaber Joachim Unterländer tritt zur Wiederwahl an. Er kündigte an, sich unter anderem mit Erkenntnissen aus der Corona-Pandemie und damit einhergehenden gesellschaftspolitischen Fragen auseinanderzusetzen zu wollen. Neu gewählt werden zudem die stellvertretenden Vorsitzenden.

© dpa-infocom, dpa:210416-99-230382/2

Pressemitteilung