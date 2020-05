Landesausstellung soll mit Verspätung beginnen

Nach der Corona-Zwangspause soll die diesjährige Bayerische Landesausstellung nun am 10. Juni eröffnet werden. Dies kündigte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Donnerstag in Aichach an. Die Ausstellung soll in der schwäbischen Kreisstadt sowie im Wittelsbacher Schloss im benachbarten Friedberg bis zum 8. November laufen.

Ursprünglich sollte die Landesausstellung mit dem Titel „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ bereits am 28. April starten. Die Landesausstellung sei damit eines der ersten Ausstellungs-Großprojekte in Europa, die nach dem Lockdown wieder hochfahren, sagte der Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, Richard Loibl.

Vor der Ausstellung soll bereits in der kommenden Woche, am 19. Mai, das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg wiedereröffnet werden.

Bayerische Landesausstellung 2020

Wittelsbacher Schloss in Friedberg