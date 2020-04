In Bayern ist die Zahl der mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Menschen auf 38 618 gestiegen. Dies teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Dienstag (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Homepage mit. Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg auf 1354. Als genesen gelten nach Angaben des Landesamts geschätzt 18 850 Menschen.

Übersicht zu Coronavirus-Infektionen in Bayern