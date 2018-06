- Philipp Lahm hat am Mittwoch beim Halbfinal-Hinspiel des FC Bayern München bei Atlético Madrid sein 104. Spiel in der Champions League bestritten. Damit überflügelte der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters die Bestmarke von Oliver Kahn und ist nun alleiniger deutscher Rekordspieler in der Königsklasse. Insgesamt führt der spanische Torhüter Iker Casillas mit 156 Einsätzen diese Wertung an.

Kader FC Bayern

Daten und Fakten zu Lahm

UEFA-Pressemappe zum Spiel

Torschützenliste Champions League