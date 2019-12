Eine Lagerhalle in Weilheim ist am Sonntagmorgen komplett niedergebrannt. Mehr als 150 Einsatzkräfte versuchten, den Brand zu löschen. Da in der Halle landwirtschaftliche Gerätschaften und Stroh lagerten, brannte diese aber schnell nieder. Der Feuerwehr gelang es, das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Die Polizei geht von einem Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich aus. Die Brandursache muss noch geklärt werden.

Mitteilung der Polizei